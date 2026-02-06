Vitu lança parceria com Ronnie Silveira e anuncia turnê no ES

O cantor Vitu lançou o single “Todo Meu Amor Já É Seu” em parceria com Ronnie Silveira e a banda Moreati. A faixa traduz a intensidade de uma nova paixão e antecipa a energia da turnê conjunta pelo Espírito Santo.

A colaboração reúne elementos marcantes de cada artista. Vitu assina a letra com sensibilidade, enquanto a Moreati imprime riffs fortes. Ronnie Silveira, por sua vez, constrói melodias que ampliam o impacto emocional da canção.

A turnê nasce a partir de um edital de circulação da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Assim, o projeto ganha fôlego para percorrer o estado e aproximar públicos de diferentes gerações da música autoral capixaba.

Resgatar a memória local

O cantor Vitu explica que a proposta buscou celebrar encontros. Segundo ele, a ideia foi unir um artista da capital e outro do sul do estado, além de resgatar a memória da cena autoral local. O resultado aposta em clima de verão, com rock leve e espírito descontraído.

A música também dialoga com temas recorrentes nas trajetórias dos artistas. A energia luminosa da faixa reflete carreiras construídas com atenção à saúde mental. Arriscar-se em um novo amor, nesse contexto, aparece como gesto de cuidado consigo mesmo.

O cantor Ronnie Silveira avalia que a composição aborda o desejo de viver um romance, sem ignorar medos e mistérios. Para ele, a canção convida à entrega, desde que acompanhada de autoconsciência e equilíbrio emocional.

O encontro artístico surgiu durante o festival Delírio Tropical, em 2025. Na ocasião, o show “Vitu & Moreati” contou com a participação de Ronnie Silveira. Em seguida, a equipe gravou a apresentação e, posteriormente, inscreveu o material no edital de circulação estadual.

Com a aprovação do projeto, os artistas decidiram ampliar a parceria. Dessa forma, Vitu relata que o grupo optou por lançar um single antes do início da turnê. Além disso, o processo ocorreu de maneira rápida e natural, com produção assinada por Dan Abranches.

O lançamento, por sua vez, marca uma nova etapa na carreira solo de Vitu. Até então, o artista explorava sonoridades menos próximas do rock. Ainda assim, a discografia já reunia trabalhos consistentes, como o clipe “Deixa Sossegar” (2020), o EP “Despedida” (2022) e os singles “Vai Passar” (2024) e “Cena de cinema” (2025).

Antes da trajetória solo, Vitu atuou como vocalista e guitarrista da Moreati. Nesse período, a banda ganhou destaque na cena capixaba e dividiu palco com nomes como My Magical Glowing Lens, The Baggios, BaianaSystem, Duda Beat e Liniker.

Ficha técnica

“Todo Meu Amor Já É Seu” é composição de Vitu (voz e guitarra) e Ronnie Silveira (bateria e voz), com participação de VT (baixo). Dan Abranches assina produção, mixagem e masterização. A capa é de Luiza Grillo, com fotos de Vikki Dessaune e figurino da Vestirnaoobvio.