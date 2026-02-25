Cidades

Bairro de Cachoeiro recebe obras de melhoria em asfalto

Serviço foi realizado na Rua José Olímpio Gomes e melhora condições de tráfego no bairro

operação tapa-buraco em Cachoeiro
Foto: Pedro Jr/PMCI

Moradores do bairro Agostinho Simonato já notam mudanças na Rua José Olímpio Gomes. Equipes realizaram reparos no asfalto nesta terça-feira (24).

A operação tapa-buraco em Cachoeiro segue atendendo diferentes regiões da cidade. Desta vez, o serviço concentrou esforços em um dos trechos mais utilizados do bairro.

Os trabalhadores aplicaram nova camada de asfalto em pontos danificados. Assim, reduziram riscos para motoristas e motociclistas que circulam diariamente pela via.

Além disso, a manutenção melhora a fluidez do trânsito. Buracos e irregularidades costumam provocar desvios repentinos e desgaste nos veículos. Portanto, o reparo contribui diretamente para a segurança viária.

Manutenção ocorre de forma contínua

A recuperação faz parte de um cronograma permanente de manutenção urbana. As equipes priorizam locais com maior fluxo e vias que apresentam desgaste mais acentuado.

Enquanto isso, outros bairros também recebem intervenções semelhantes. O objetivo é evitar que pequenos danos evoluam para problemas maiores.

Com o serviço concluído, moradores e condutores passam a contar com pista mais regular. Dessa forma, o tráfego se torna mais seguro e confortável.

A operação tapa-buraco em Cachoeiro continuará avançando em diferentes pontos do município nos próximos dias, conforme a demanda identificada pelas equipes técnicas.

