Sine de Cachoeiro oferta 160 vagas e divulga canais de atendimento
Posto funciona das 8h às 17h e recebe candidatos presencialmente e por e-mail
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 160 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (25). As vagas do Sine Cachoeiro contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais.
O painel atualizado inclui funções como auxiliar de linha de produção, operador de empilhadeira, motorista, mecânico, recepcionista e técnico agropecuário. Além disso, há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) em cargos específicos.
Entre os destaques, o cargo de auxiliar de linha de produção em frigorífico soma 50 vagas. Por outro lado, o setor industrial também oferece 24 vagas temporárias para auxiliar de logística, com possibilidade de efetivação.
O posto atende o público das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Portanto, os interessados devem comparecer dentro desse horário para garantir atendimento.
O Sine funciona na Rua Costa Pereira, nº 90, em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, quem preferir pode buscar informações pelos canais digitais.
O atendimento também ocorre pelo telefone (28) 99252-4935. Além disso, o órgão disponibiliza os e-mails [email protected] e [email protected] para envio de currículos e esclarecimento de dúvidas.
Contudo, o Sine orienta que o candidato mantenha seus dados atualizados para aumentar as chances de encaminhamento. Assim, o trabalhador amplia as possibilidades de inserção no mercado.
Por fim, o órgão reforça que as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia. Portanto, o interessado deve acompanhar as atualizações diretamente com o posto.
