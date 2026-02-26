Baixas na Grande Vitória e no interior colocam em risco projeto do Republicanos no ES
A saída de prefeitos e deputados federais expõe um cenário de realinhamento partidário e redesenho de alianças no Estado.
A sequência de desfiliações no Republicanos do Espírito Santo ocorre em meio a um processo de reorganização política com foco nas eleições de 2026. A saída de prefeitos e deputados federais expõe um cenário de realinhamento partidário e redesenho de alianças no Estado.
Deixaram a sigla os prefeitos Rodrigo Borges, de Guarapari, e Gedson Brandão Paulino, de Iconha. Também anunciaram desfiliação os deputados federais Messias Donato e Amaro Neto, parlamentares que têm forte atuação na Grande Vitória e na região Sul do Estado.
As saídas acontecem em um movimento de aproximação de parte dessas lideranças com o governo estadual. Rodrigo Borges, por exemplo, declarou apoio à pré-candidatura do governador Renato Casagrande ao Senado Federal, caso a disputa seja confirmada. Gedson Brandão Paulino, por sua vez, destacou alinhamento político com o vice-governador Ricardo Ferraço, filiado ao MDB, e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta.
A debandada de lideranças do Republicanos, partido ao qual pertence o prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini, dificilmente pode ser tratada como um movimento isolado.
Quando prefeitos com a musculatura eleitoral de Rodrigo Borges e Gedson Paulino deixam a legenda, somando-se aos deputados federais Amaro Neto e Messias Donato, o que se desenha é algo maior: uma reorganização que pode atrapalhar os planos do Republicanos para as eleições 2026.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726