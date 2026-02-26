Baixas na Grande Vitória e no interior colocam em risco projeto do Republicanos no ES

A sequência de desfiliações no Republicanos do Espírito Santo ocorre em meio a um processo de reorganização política com foco nas eleições de 2026. A saída de prefeitos e deputados federais expõe um cenário de realinhamento partidário e redesenho de alianças no Estado.

Deixaram a sigla os prefeitos Rodrigo Borges, de Guarapari, e Gedson Brandão Paulino, de Iconha. Também anunciaram desfiliação os deputados federais Messias Donato e Amaro Neto, parlamentares que têm forte atuação na Grande Vitória e na região Sul do Estado.

As saídas acontecem em um movimento de aproximação de parte dessas lideranças com o governo estadual. Rodrigo Borges, por exemplo, declarou apoio à pré-candidatura do governador Renato Casagrande ao Senado Federal, caso a disputa seja confirmada. Gedson Brandão Paulino, por sua vez, destacou alinhamento político com o vice-governador Ricardo Ferraço, filiado ao MDB, e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta.

A debandada de lideranças do Republicanos, partido ao qual pertence o prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini, dificilmente pode ser tratada como um movimento isolado.

Quando prefeitos com a musculatura eleitoral de Rodrigo Borges e Gedson Paulino deixam a legenda, somando-se aos deputados federais Amaro Neto e Messias Donato, o que se desenha é algo maior: uma reorganização que pode atrapalhar os planos do Republicanos para as eleições 2026.