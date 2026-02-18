Bancos vão abrir na Quarta de Cinzas em Cachoeiro? Veja o que muda

O funcionamento dos bancos na Quarta de Cinzas em Cachoeiro de Itapemirim segue orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As agências retomam o atendimento presencial a partir das 12h, no horário local.

Embora a data seja considerada ponto facultativo em muitos municípios, os bancos adotam um padrão nacional. Por isso, o público deve se programar para resolver pendências apenas no período da tarde.

Além disso, o encerramento do expediente ocorre no horário habitual de cada agência. Contudo, em Cachoeiro de Itapemirim, a maioria das unidades mantém fechamento entre 15h e 16h.

Durante a manhã, no entanto, não há atendimento presencial ao público. Ainda assim, os canais digitais seguem funcionando normalmente.

Entretanto, aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos permanecem disponíveis para transferências, pagamentos e consultas. Dessa forma, clientes conseguem resolver grande parte das demandas sem ir até a agência.

Funcionamento dos bancos na Quarta de Cinzas em Cachoeiro

O funcionamento dos bancos na Quarta de Cinzas em Cachoeiro garante, no mínimo, três horas de atendimento presencial, conforme determina a Febraban.

Contudo, nas cidades onde o expediente costuma terminar às 15h, os bancos ajustam o início do atendimento para cumprir essa exigência mínima.

Por isso, é importante que o cliente confirme o horário específico da sua agência. Isso porque, cada instituição pode divulgar comunicados próprios nas redes sociais ou nos canais oficiais.

Vale destacar que contas com vencimento na terça-feira de Carnaval podem ser pagas na quarta-feira sem cobrança de multa ou juros. Entretanto, boletos com código de barras também podem ser quitados via aplicativo.

Assim, a orientação dos bancos é que os clientes priorizem os meios digitais. Essa medida reduz filas e agiliza o atendimento no período da tarde.

Já na quinta-feira, o funcionamento volta ao horário normal em todo o país. Assim, as agências retomam o expediente completo, incluindo o atendimento pela manhã.

Portanto, quem precisa de atendimento presencial deve se organizar. O funcionamento dos bancos na Quarta de Cinzas em Cachoeiro começa ao meio-dia e segue até o horário habitual de fechamento.