Bebê de 15 dias precisa de cirurgia urgente e família pede ajuda no ES

Pequeno Caio nasceu com lábio leporino e tratamento cirúrgico custa R$ 120 mil; pais mobilizam campanha solidária.

Foto: Arquivo pessoal

A família do pequeno Caio, de apenas 15 dias de vida, iniciou uma campanha de ajuda para cirurgia de lábio leporino. O bebê nasceu com a condição e precisa passar por um procedimento avaliado em R$ 120 mil.

Os pais moram em Marilândia, no Espírito Santo. Já os avós residem em Cachoeiro de Itapemirim. Desde o diagnóstico, a família busca alternativas para garantir o tratamento o quanto antes.

O lábio leporino compromete a formação do lábio superior. Além do impacto estético, a condição causa dificuldades funcionais importantes. No caso de Caio, a principal preocupação é a amamentação.

Atualmente, o bebê enfrenta dificuldades para sugar corretamente. Como consequência, a alimentação exige mais tempo e cuidado. A mãe precisa adotar técnicas específicas para garantir que o filho receba o leite necessário.

Além disso, o esforço excessivo pode causar cansaço durante as mamadas. Em alguns casos, a condição também aumenta o risco de engasgos e perda de peso. Por isso, o acompanhamento médico se tornou essencial desde os primeiros dias de vida.

A cirurgia é indicada para corrigir a abertura no lábio. O procedimento permite melhorar a alimentação, a respiração e, futuramente, o desenvolvimento da fala. No entanto, o alto custo inviabiliza o tratamento imediato com recursos próprios.

Diante desse cenário, familiares e amigos organizaram uma campanha solidária. O objetivo é arrecadar o valor necessário para garantir a cirurgia e o acompanhamento adequado.

Ajuda para cirurgia de lábio leporino mobiliza familiares

A mobilização, portanto, busca sensibilizar moradores de Marilândia, Cachoeiro e de toda a região. Além disso, a família destaca que qualquer contribuição pode fazer diferença no tratamento de Caio.

As doações podem ser feitas por meio de PIX, na chave 27 99742-9779, em nome de Emilly Carvalho, mãe do bebê. Dessa forma, a arrecadação ocorre de maneira direta e imediata.

Além da contribuição financeira, os familiares também pedem que as pessoas compartilhem a campanha nas redes sociais. Assim, quanto maior a divulgação, maiores serão as chances de alcançar o valor necessário.

A família reforça, ainda, que o momento exige união e solidariedade. Afinal, a cirurgia representa a possibilidade concreta de melhorar a qualidade de vida de Caio desde os primeiros meses.

Enquanto aguardam apoio, os pais seguem firmes e confiantes na esperança de proporcionar ao filho o tratamento adequado. Por isso, a campanha continua aberta, e toda ajuda para cirurgia de lábio leporino pode transformar a história do pequeno Caio.

