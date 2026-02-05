Beco do Miolo entra no radar da polícia e dupla é presa em Guaçuí
Patrulhamento da Polícia Militar flagra venda de drogas em imóvel no bairro Lagoa, em Guaçuí.
A Polícia Militar prendeu dois suspeitos por tráfico de crack na tarde desta terça-feira (4), no bairro Lagoa, em Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação ocorreu por volta das 16h, durante patrulhamento na região conhecida como Beco do Miolo. O local já era apontado como ponto de venda de drogas.
Leia também: Polícia encontra menino de 15 anos morto com marcas de tiros em Cachoeiro
Durante a aproximação das equipes, um homem de 39 anos tentou sair de uma residência. Contudo, os policiais realizaram a abordagem imediatamente.
Questionado, o suspeito confessou ser usuário de drogas. Além disso, ele informou ter comprado crack no imóvel abordado.
Diante do flagrante e das informações repassadas, os policiais entraram na residência. Em seguida, abordaram a proprietária do imóvel, de 44 anos.
Durante as buscas, a equipe localizou 12 pedras de crack prontas para comercialização. Os policiais também encontraram dinheiro em espécie.
Ao todo, os agentes apreenderam R$ 276,55, além de sacolas plásticas utilizadas para embalar o entorpecente. O material reforçou o indício de tráfico de crack.
Com isso, os policiais deram voz de prisão aos dois envolvidos. Posteriormente, a equipe conduziu os suspeitos à delegacia.
A ocorrência seguiu para a 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Alegre.
Na unidade, a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis. O caso seguirá sob investigação para apuração completa do tráfico de crack na região.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726