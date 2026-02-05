Beco do Miolo entra no radar da polícia e dupla é presa em Guaçuí

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos por tráfico de crack na tarde desta terça-feira (4), no bairro Lagoa, em Guaçuí.

A ação ocorreu por volta das 16h, durante patrulhamento na região conhecida como Beco do Miolo. O local já era apontado como ponto de venda de drogas.

Durante a aproximação das equipes, um homem de 39 anos tentou sair de uma residência. Contudo, os policiais realizaram a abordagem imediatamente.

Questionado, o suspeito confessou ser usuário de drogas. Além disso, ele informou ter comprado crack no imóvel abordado.

Diante do flagrante e das informações repassadas, os policiais entraram na residência. Em seguida, abordaram a proprietária do imóvel, de 44 anos.

Durante as buscas, a equipe localizou 12 pedras de crack prontas para comercialização. Os policiais também encontraram dinheiro em espécie.

Ao todo, os agentes apreenderam R$ 276,55, além de sacolas plásticas utilizadas para embalar o entorpecente. O material reforçou o indício de tráfico de crack.

Com isso, os policiais deram voz de prisão aos dois envolvidos. Posteriormente, a equipe conduziu os suspeitos à delegacia.

A ocorrência seguiu para a 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Alegre.

Na unidade, a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis. O caso seguirá sob investigação para apuração completa do tráfico de crack na região.