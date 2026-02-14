Bloco "Alegria de Viver" comanda a festa em Marataízes
Os idosos realizaram sessões de yoga, vôlei adaptado e exercícios aeróbicos intensos.
A melhor idade de Marataízes iniciou as celebrações carnavalescas com foco total na saúde e na integração social. Durante a manhã, o grupo participou de diversas atividades ao ar livre que transformaram o cenário local. Entre as práticas, os idosos realizaram sessões de yoga, vôlei adaptado e exercícios aeróbicos intensos.
Essas ações visam promover a qualidade de vida e o bem-estar dos participantes. Através do movimento, os usuários do Centro de Convivência Renascer (CCR) fortalecem laços de amizade e cuidam do condicionamento físico. Assim, a instituição cumpre sua missão de valorizar cada etapa da vida com carinho, atenção e estímulos constantes.
A programação festiva do CCR não para nas atividades físicas e ganha as ruas ainda hoje. O grupo organiza mais uma edição animada do Bloco “Alegria de Viver”, que promete abrir o Carnaval com entusiasmo contagiante.
A concentração dos foliões acontece na Barra de Itapemirim, na rua da Divisa. O ponto de encontro foi ao lado do Mercadão.
