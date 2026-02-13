Eleição vira “luta no ringue” em desfile de bloco irreverente no ES
A luta acontece apenas no campo da brincadeira, como parte do tradicional teatro carnavalesco que marca o carnaval barrense.
Em clima de sátira e irreverência, o Bloco da Comunidade transforma a disputa pelo governo do Espírito Santo em espetáculo carnavalesco na Barra do Jucu, em Vila Velha. No domingo (15) e na terça-feira (17), sempre a partir das 15h, foliões acompanham uma encenação em que pré-candidatos entram no ringue para disputar o "Cinturão Palácio Anchieta". No entanto, a luta acontece apenas no campo da brincadeira, como parte do tradicional teatro carnavalesco que marca o carnaval barrense.
Durante o desfile, personagens que representam nomes conhecidos da política capixaba sobem ao ringue montado pelos foliões. Entre eles, surgem figuras que fazem referência a Arnaldinho Borgo, Pazolini e Ricardo Ferraço. Assim, o bloco utiliza o humor para parodiar a corrida eleitoral, que já movimenta os bastidores políticos do Estado.
Além da política local, o enredo amplia o alcance da sátira. Neste ano, o tema escolhido foi “STF BOXING”. Por isso, o público também encontra personagens inspirados em lideranças nacionais e internacionais. Entre eles aparecem representações de Bolsonaro, Putin, Maduro, Lula e Trump. Inclusive, os organizadores alimentam a expectativa de encenar, no encerramento de terça-feira, uma “grande luta” entre Lula e Trump — sempre dentro do tom teatral e bem-humorado da proposta.
Enquanto isso, outras referências culturais surgem ao longo do trajeto. O público pode avistar pelas ruas da Barra do Jucu o fusca que remete ao filme brasileiro O Agente Secreto. Em meio à folia, surge ainda a brincadeira sobre a possível presença de Wagner Moura na região antes de um suposto tapete vermelho. Tudo faz parte da encenação e reforça o espírito criativo do bloco.
É importante destacar que todas as referências a personagens públicos integram a narrativa fictícia do teatro carnavalesco.
Serviço
O Bloco da Comunidade realiza o desfile no domingo (15) e na terça-feira (17), às 15h. A concentração ocorre em frente ao antigo Barra Park, na Rua Vasco Coutinho, nº 264, na Barra do Jucu. Em seguida, o cortejo percorre a Rua Antônio dos Santos Leão e segue até a Praça Pedro Valadares. A previsão é que o evento termine às 19h.
Com informações da assessoria de imprensa.
