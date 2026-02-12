Bloco do Piru celebra cinco décadas de tradição no Sul do ES

O Bloco do Piru consolida sua importância na cultura popular capixaba ao celebrar cinco décadas de fundação. O projeto, que nasceu em 1984 por iniciativa de um grupo de amigos de Castelo, transformou-se em uma das maiores referências do carnaval de rua no Espírito Santo. Assim, para imortalizar essa trajetória, o grupo lançou recentemente a obra literária “Bloco do Piru – 5 Décadas de História”.

O livro contou com a organização e autoria da jornalista Letícia Gava, do comerciante e historiador André Casagrande e do engenheiro e atual presidente do bloco, Douglas Passamani. Nesse sentido, viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o registro recupera momentos marcantes, personagens e a evolução da bateria, que hoje conta com cerca de 50 componentes. Atualmente, a obra reafirma o papel do bloco como guardião da memória carnavalesca sul-capixaba.

Carnaval solidário e regionalismo

Além da música, a agremiação destaca-se pelo seu impacto social no município de Castelo. Isso porque, através do “Carnaval Solidário”, o Bloco do Piru destina parte dos recursos arrecadados para entidades assistenciais locais. Dessa forma, essa iniciativa reforça o compromisso da Associação Recreativa e Cultural Bloco do Piru com o bem-estar da comunidade castelense.

Neste ano, a programação de folia demonstra a capilaridade regional do grupo. O bloco já iniciou as festividades com apresentações marcantes no pré-carnaval de Iconha. Além disso, o Piru marcou presença em Piúma, onde dividiu o asfalto com o Bloco Limão Rosa e a tradicional Turma dos Mascarados. Essas incursões mostram que o ritmo do bloco atrai turistas e moradores por onde passa.

Programação para o Carnaval 2026

A agenda oficial para os próximos dias promete arrastar muitos foliões. Em Castelo, o grupo mantém a tradição de visitar o Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Vila Feliz, levando alegria aos idosos. Na sequência, o bloco comanda a famosa quinta-feira de pré-carnaval junto ao Bloco das Piranhas. No último ano, essa mobilização atraiu cerca de 30 mil pessoas para as ruas da cidade.

Após os eventos em solo castelense, o Bloco do Piru segue para o balneário de Iriri, em Anchieta. Na localidade, o grupo cumpre o cronograma do carnaval oficial, mantendo a essência de “brincar o carnaval” com gêneros musicais variados, como axé, samba e forró.