Bolsa Família vai ser adiantado neste mês? Confira

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor referente ao mês de fevereiro de 2026 a partir da próxima quinta-feira (12). Cerca de 21 milhões de brasileiros devem receber o benefício, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O calendário segue a ordem de pagamento conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Dessa forma, os primeiros a receber serão os beneficiários com NIS final 1. Nos dias seguintes, os repasses ocorrem de maneira escalonada, de acordo com o cronograma oficial.

Quem tem direito ao programa

Para receber o benefício, a família precisa atender a critérios específicos e manter os dados atualizados. Portanto, a principal regra é a renda per capita, que não pode ultrapassar R$ 218 por mês.

Além disso, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com informações atualizadas há menos de 24 meses. No entanto, a inscrição no CadÚnico não garante a concessão automática do benefício, que depende de seleção do MDS e da disponibilidade de vagas.

O que acontece se a renda aumentar

Caso a família aumente a renda, mas o valor por pessoa não ultrapasse meio salário-mínimo, ela entra na chamada Regra de Proteção. Nessa situação, o benefício permanece ativo por até 24 meses, com o pagamento de 50% do valor.

Condicionalidades obrigatórias

Para manter o Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir algumas exigências. Entre elas estão a manutenção da carteira de vacinação das crianças, o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos e a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.

O valor mínimo pago por família é de R$ 600.

Valores adicionais

Além do valor base, o programa inclui benefícios complementares. O Benefício Variável Familiar Nutriz garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade.

Gestantes também recebem um adicional de R$ 50 por integrante. Contudo, o mesmo valor é pago a famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Onde procurar ajuda

Para tirar dúvidas, os beneficiários podem ligar para o Disque Social, pelo número 121. Também é possível buscar atendimento na Caixa Econômica Federal, pelo telefone 111. Por fim, as informações também estão disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, gratuitos para download.