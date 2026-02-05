Consulta ao Abono Salarial será liberada hoje; veja se você tem direito

A consulta ao Abono Salarial 2026 já está disponível e permite ao trabalhador saber, de forma rápida, se tem direito ao benefício referente ao ano-base 2024. A verificação ocorre a partir desta quinta-feira (5) e pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

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Por meio das plataformas, o trabalhador acessa dados como o valor a receber, a instituição responsável pelo pagamento e a data prevista para o depósito. Ao todo, o governo federal vai liberar R$ 32,3 bilhões, seguindo um calendário organizado conforme o mês de nascimento do beneficiário.

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O valor do Abono Salarial varia de acordo com o tempo de trabalho formal no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados, resultando em valores entre R$ 136 e R$ 1.621.

Pagamento do abono salarial 2026

Além disso, o cronograma de pagamentos começa no dia 16 de fevereiro, com a liberação do primeiro lote para trabalhadores nascidos em janeiro. Aliás, esse repasse inicial soma R$ 2,5 bilhões. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro, data que encerra o calendário oficial.

Do total de beneficiários, cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), receberão o pagamento pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões. Já aproximadamente 217,2 mil servidores públicos, vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), terão o crédito realizado pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões.

Quem tem direito?

Para ter direito ao Abono Salarial em 2026, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios. Entre eles estão o cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado e exercício de atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base. Além disso, o empregador deve ter informado corretamente os dados no eSocial.

No caso dos pagamentos feitos pela Caixa, o crédito ocorre prioritariamente em conta corrente, poupança ou conta digital. Inclusive, também pode ser realizado por meio do aplicativo Caixa Tem, com abertura automática de poupança social digital. Para quem não possui conta, o saque fica disponível em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e outros canais autorizados.

Já no Banco do Brasil, o pagamento acontece, preferencialmente, por crédito em conta. Contudo, também pode ser feito via TED, PIX ou presencialmente nas agências, para trabalhadores não correntistas ou sem chave PIX cadastrada.

Portanto, em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar orientação nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego, nas superintendências regionais do Trabalho ou pelo telefone 158, da central Alô Trabalho.

Com informações da Agência Brasil.