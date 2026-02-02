Briga termina em homicídio em Ibatiba e suspeito confessa crime

Um homicídio em Ibatiba foi registrado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (1º). A ocorrência foi registrada em uma residência no bairro São Sebastião. No local, os militares localizaram o corpo de um homem de 39 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao chegar ao local, a equipe da PM colheu relatos de moradores. Segundo eles, pouco antes do crime ocorreram brigas dentro da residência. Além disso, testemunhas relataram ter ouvido gritos de socorro vindos do imóvel.

Leia também: Acidente na BR 262 deixa vítimas presas às ferragens em Domingos Martins

Uma testemunha afirmou ter visto um homem desferir golpes de faca contra outro indivíduo. Em seguida, os policiais localizaram vestígios de sangue em um beco ao lado da residência.

A vítima apresentava múltiplas lesões causadas por arma branca. Logo depois, a equipe isolou a área para os procedimentos iniciais.

Durante as diligências, informações apontaram que o suspeito fugiu para o bairro Novo Horizonte. Assim, outra guarnição iniciou buscas na região.

Pouco depois, os policiais localizaram o homem apontado como autor do homicídio em Ibatiba. Durante a abordagem, ele confessou o crime.

Segundo o próprio suspeito, ele desferiu os golpes com um facão. Ele alegou que a vítima foi até sua casa cobrar uma dívida.

Ainda conforme o relato, a vítima teria ameaçado o suspeito durante a discussão. A Polícia Militar registrou a versão no boletim de ocorrência.

Os policiais localizaram e apreenderam a arma utilizada no crime. Além disso, encontraram um veículo pertencente à vítima nas proximidades.

Em seguida, a equipe removeu o automóvel e o encaminhou ao pátio. Posteriormente, os militares conduziram o suspeito, de 38 anos, à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Por fim, as autoridades seguem com as investigações. O homicídio em Ibatiba será apurado para o completo esclarecimento dos fatos.