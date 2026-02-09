Buscando emprego? Marmoraria em Cachoeiro abre contratações imediatas; veja as vagas

A empresa Decolores abriu novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim e ampliou as oportunidades para profissionais de diferentes áreas. As contratações atendem setores operacionais, técnicos, administrativos e comerciais.

Entre as vagas disponíveis estão auxiliar de pátio, operador de ponte rolante, assistente comercial, assistente de produção, auxiliar de serviços gerais, ajudante de cortador, cortador e mecânico de manutenção. As oportunidades contemplam perfis com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Além disso, a empresa busca profissionais comprometidos, atentos às normas de segurança e com disposição para atuar em equipe. Em várias funções, a rotina envolve organização, controle de processos e apoio direto às operações produtivas.

No setor operacional, os contratados atuam no carregamento, descarregamento, organização de pátio, operação de equipamentos e manutenção da limpeza e segurança dos ambientes. Já nas áreas técnicas e administrativas, as atividades incluem controle de informações, apoio à produção, atendimento a clientes e acompanhamento de processos internos.

Por outro lado, a Decolores destaca um pacote de benefícios atrativo. Entre eles estão ticket alimentação, plano de saúde, alimentação na empresa, participação nos resultados, vale-transporte, plano odontológico, kit maternidade e benefícios comemorativos.

Por fim, os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelos canais oficiais da Decolores, acessando o link indicado nas publicações da empresa. As vagas estão sujeitas a preenchimento conforme o processo seletivo avança.