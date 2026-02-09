Fames abre inscrições para 73 vagas nos Cursos de Formação Musical

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu as inscrições para o processo seletivo dos Cursos de Formação Musical (CFM) de 2026. A instituição oferece 73 vagas para novos alunos, distribuídas em diferentes habilitações instrumentais e de canto.

As oportunidades atendem candidatos interessados nas áreas de Sopros e Percussão, Cordas Friccionadas, Cordas Dedilhadas, Instrumentos de Teclas e Canto. Entre as opções disponíveis estão saxofone, trompete, violino, violoncelo, piano erudito e canto lírico.

A Fames exige idade mínima específica para cada habilitação. O candidato precisa cumprir esse requisito até a data da matrícula. Dessa forma, a instituição garante que os estudantes ingressem com condições adequadas para acompanhar a formação proposta.

Inscrição e etapas do processo seletivo

O período de inscrição segue aberto até 19 de fevereiro, exclusivamente pela internet. Para participar, o candidato deve gerar e pagar o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$ 15,71, além de preencher o formulário eletrônico disponível no edital.

Além disso, candidatos que comprovarem situação de hipossuficiência socioeconômica podem solicitar isenção da taxa. Nesse caso, o pedido deve ser feito entre os dias 5 e 9 de fevereiro de 2026, conforme os critérios definidos pela instituição.

Quanto à seleção, a Fames realizará o processo em etapa única, composta por uma prova prática de habilidade instrumental ou vocal. A avaliação, por sua vez, tem caráter eliminatório e classificatório, o que torna o desempenho individual decisivo para a classificação.

As provas práticas, por sua vez, ocorrerão nos dias 2 e 3 de março de 2026, nas dependências da própria Fames, em Vitória. Durante a avaliação, a banca analisará critérios como destreza técnica, qualidade sonora, afinação, precisão rítmica e interpretação musical.

Por fim, para avançar no processo seletivo, o candidato precisa alcançar nota mínima de 6,0. A pontuação obtida, portanto, definirá a classificação final, respeitando o número de vagas disponíveis em cada habilitação.

A instituição orienta que os candidatos consultem atentamente o programa completo das provas, que varia conforme o instrumento ou modalidade de canto escolhida. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da Fames, no endereço www.fames.es.gov.br.

Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]. A Fames reforça que o acompanhamento atento do edital é fundamental para garantir a participação correta em todas as etapas do processo seletivo.