Cachoeiraço 2026 aposta em segurança inédita e mobiliza mais de 100 agentes

O Cachoeiraço 2026 contará com um esquema de segurança inédito durante os três dias de festa em Cachoeiro de Itapemirim. O evento ocorre nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De forma integrada, a Polícia Militar atuará com a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e segurança privada. Assim, o plano busca ampliar a proteção dos foliões.

Leia também: Homem que estuprou a própria filha é preso no Sul do ES

Ao todo, mais de 100 agentes das forças de segurança estarão mobilizados diariamente no Cachoeiraço 2026. As equipes atuarão com patrulhamento ostensivo e ações preventivas.

Além disso, a Polícia Militar empregará equipes da Força Tática. Dessa forma, o esquema prevê resposta rápida a qualquer ocorrência registrada durante o evento.

O Cachoeiraço 2026 também contará com videomonitoramento moderno. O sistema utilizará reconhecimento facial para auxiliar na identificação de pessoas com pendências judiciais.

Como medida preventiva, a Prefeitura publicou decreto com restrições durante o evento. A norma proíbe copos e garrafas de vidro, caixas de som e veículos com som automotivo.

Cachoeiraço 2026

Em caso de descumprimento, as forças de segurança apreenderão os objetos. Entretanto, a organização orienta o uso de latas ou garrafas PET em caixas térmicas.

Nesta terça-feira (3), autoridades municipais se reuniram para alinhar o plano operacional do Cachoeiraço 2026. O encontro definiu os últimos ajustes do esquema de segurança.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, o objetivo é garantir uma festa organizada e segura. Assim, a integração entre as forças reforça o compromisso com moradores e visitantes.

O prefeito destacou que a segurança representa prioridade absoluta da gestão municipal. Portanto, o planejamento alia tecnologia, efetivo reforçado e ações preventivas.

A Secretaria de Segurança e Trânsito enfatizou que o foco está na prevenção de riscos. Dessa maneira, o Cachoeiraço 2026 busca oferecer um ambiente controlado e acolhedor.

Por fim, a Prefeitura reforça a importância do cumprimento das normas. A colaboração do público será essencial para o sucesso do Cachoeiraço 2026.