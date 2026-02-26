Cachoeiro lança campanha de solidariedade e envia ajuda a vítimas das chuvas em Minas

A Prefeitura iniciou a campanha de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim para apoiar famílias atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A ação beneficia moradores de Ubá e Juiz de Fora.

A administração municipal coordena a iniciativa com apoio da população. Além disso, a campanha busca ampliar a rede de ajuda diante dos impactos provocados pelas enchentes.

As fortes chuvas causaram transtornos e perdas materiais nas cidades mineiras. Por isso, o município capixaba decidiu organizar arrecadação emergencial para contribuir com as famílias afetadas.

A campanha de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim recebe doações de água mineral, alimentos não perecíveis, colchões e produtos de limpeza. Esses itens são considerados essenciais para o atendimento imediato.

As doações podem ser entregues até terça-feira, dia 3 de março, em horário comercial. A prefeitura estruturou pontos estratégicos para facilitar a participação da população.

Os moradores podem realizar a entrega em todas as Unidades Básicas de Saúde. Também é possível doar nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social.

Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social funciona como ponto de arrecadação. A sede fica na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, no bairro Vila Rica.

A campanha de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim prevê o envio dos materiais na quarta-feira (4). A equipe organizará o transporte para garantir que a ajuda chegue rapidamente às vítimas.

Segundo a prefeitura, a logística prioriza agilidade e organização. Dessa forma, o município busca assegurar que os donativos atendam às necessidades emergenciais.

A gestão municipal reforça que cada contribuição fortalece a rede de apoio. Além disso, a participação coletiva amplia o alcance da assistência humanitária.

A prefeitura destaca que a solidariedade entre municípios fortalece o enfrentamento de situações de crise. Portanto, a iniciativa representa um gesto concreto de cooperação regional.

Enquanto as cidades mineiras avaliam os danos provocados pelas chuvas, Cachoeiro mantém a mobilização ativa. A campanha de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim segue aberta até o prazo estabelecido.

A administração municipal orienta que as doações estejam em boas condições de uso. Com isso, o município garante que os itens atendam às famílias que enfrentam dificuldades.

Ao promover a campanha de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim, o município transforma apoio em ação prática. Assim, a cidade reafirma o compromisso com a responsabilidade social e a ajuda humanitária.