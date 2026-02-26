Inmet mantém alertas para chuvas intensas no ES; veja o que pode acontecer
Aviso de perigo prevê chuva de até 100 milímetros por dia e ventos intensos em todas as regiões do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve os dois alertas de cor laranja e vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo válidos até sábado (27). Os avisos abrange todo o estado e indica grau de severidade classificado como perigo. Portanto, os capixabas devem acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar medidas preventivas.
Segundo o órgão, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar até 100 milímetros por dia.
Além disso, os ventos podem atingir velocidades de até 100 km/h. Dessa forma, o cenário exige atenção redobrada, principalmente em áreas urbanas e regiões mais vulneráveis.
Riscos previstos pelo Inmet
O Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Além disso, há risco de descargas elétricas durante as tempestades. Por isso, a população deve evitar situações que aumentem a exposição ao perigo.
Ainda segundo o instituto, é importante não utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as chuvas intensas. Da mesma forma, a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Orientações em caso de emergência
Em caso de situações de risco, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.
Enquanto o alerta permanece ativo, a recomendação é manter atenção às condições do tempo. Assim, os moradores podem agir de forma preventiva e reduzir possíveis impactos provocados pelas chuvas intensas no Espírito Santo.
