Inmet mantém alertas para chuvas intensas no ES; veja o que pode acontecer

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve os dois alertas de cor laranja e vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo válidos até sábado (27). Os avisos abrange todo o estado e indica grau de severidade classificado como perigo. Portanto, os capixabas devem acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar medidas preventivas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o órgão, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar até 100 milímetros por dia.

Leia também: Rochas são retiradas da ES-181 após chuvas em Alegre

Além disso, os ventos podem atingir velocidades de até 100 km/h. Dessa forma, o cenário exige atenção redobrada, principalmente em áreas urbanas e regiões mais vulneráveis.

Riscos previstos pelo Inmet

O Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Além disso, há risco de descargas elétricas durante as tempestades. Por isso, a população deve evitar situações que aumentem a exposição ao perigo.

Ainda segundo o instituto, é importante não utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as chuvas intensas. Da mesma forma, a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Orientações em caso de emergência

Em caso de situações de risco, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

Enquanto o alerta permanece ativo, a recomendação é manter atenção às condições do tempo. Assim, os moradores podem agir de forma preventiva e reduzir possíveis impactos provocados pelas chuvas intensas no Espírito Santo.