Cidades

Cachoeiro oferece cursos gratuitos de Assistente de Faturamento e RH

Os cursos disponíveis são Assistente de Faturamento e Auxiliar de Recursos Humanos.

cursos gratuitos em Cachoeiro
Foto: Freepik

Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à ampliação das oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa oferece formação sem custo para os participantes e integra ações de incentivo à capacitação profissional no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os cursos disponíveis são Assistente de Faturamento e Auxiliar de Recursos Humanos. As inscrições seguem abertas de 27 de janeiro a 12 de fevereiro e devem ser realizadas por meio de formulário online, disponível no link oficial informado pela organização.

Leia também: Operação tapa-buracos melhora tráfego no bairro Vila Rica, em Cachoeiro

As aulas começam no dia 3 de março e acontecem de forma presencial. O local definido para os encontros é o auditório da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Inclusão Social, situado na Rua Moreira, nº 317, no bairro Independência.

Os interessados podem obter mais informações por telefone, pelo número (28) 3199-1899, durante o período de inscrições.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimCursos Profissionalizantes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por