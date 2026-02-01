Cachoeiro oferece cursos gratuitos de Assistente de Faturamento e RH

Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à ampliação das oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa oferece formação sem custo para os participantes e integra ações de incentivo à capacitação profissional no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os cursos disponíveis são Assistente de Faturamento e Auxiliar de Recursos Humanos. As inscrições seguem abertas de 27 de janeiro a 12 de fevereiro e devem ser realizadas por meio de formulário online, disponível no link oficial informado pela organização.

Leia também: Operação tapa-buracos melhora tráfego no bairro Vila Rica, em Cachoeiro

As aulas começam no dia 3 de março e acontecem de forma presencial. O local definido para os encontros é o auditório da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Inclusão Social, situado na Rua Moreira, nº 317, no bairro Independência.

Os interessados podem obter mais informações por telefone, pelo número (28) 3199-1899, durante o período de inscrições.