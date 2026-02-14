Cachoeiro registra dezenas de casos de maus-tratos a animais; veja os números

As ações policiais no Espírito Santo revelaram, nos últimos balanços oficiais, avanços relevantes no enfrentamento ao crime e na proteção animal. Ao mesmo tempo, os dados acendem um alerta sobre a incidência de maus-tratos em municípios capixabas, como Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Civil, o Núcleo de Proteção Animal, vinculado à Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, completou um ano de atuação com resultados expressivos. Nesse período, as equipes resgataram e protegeram mais de 600 animais em todo o estado.

Além disso, o Núcleo concluiu 81 procedimentos policiais. Como consequência direta, aproximadamente 100 pessoas foram indiciadas e 20 prisões foram efetuadas por crimes relacionados a maus-tratos contra animais.

Entretanto, os números também evidenciam desafios regionais. Em 2025, Cachoeiro de Itapemirim registrou 33 casos de maus-tratos a animais. Com esse volume, o município ocupa a sexta posição no ranking estadual de cidades com mais ocorrências desse tipo.

O dado reforça a necessidade de fiscalização contínua e conscientização da população. Segundo a Polícia Civil, o crescimento das denúncias indica maior confiança da sociedade nos canais oficiais e mais disposição em relatar crimes.

Em todo o Espírito Santo, as denúncias saltaram de 620 em 2023 para 3.762 em 2024. Já em 2025, o total chegou a 4.952 registros, consolidando uma tendência de alta.

Ações policiais no combate aos maus-tratos a animais

Paralelamente, as ações policiais no Espírito Santo avançaram no enfrentamento ao crime urbano. Em Vitória, policiais militares da Força Tática prenderam três homens durante operação no bairro Resistência.

Durante o patrulhamento, os agentes identificaram um veículo suspeito. Após acompanhamento, localizaram duas pistolas calibre 9mm, munições, drogas, roupas camufladas e uma balaclava.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da capital, onde a autoridade policial adotou as providências legais. A apreensão retirou armas de circulação e reduziu riscos à população.

Segundo especialistas em segurança pública, operações desse tipo impactam diretamente a criminalidade. A retirada de armas e drogas contribui para reduzir furtos, roubos e crimes violentos.

Por fim, os dados recentes mostram que as ações policiais no Espírito Santo atuam em múltiplas frentes. A combinação entre repressão qualificada, proteção animal e participação da sociedade segue como caminho para ampliar a segurança e a responsabilidade social no estado.