Cidades

Cachoeiro registra sensação térmica de 46ºC nesta segunda-feira (2)

Temperatura máxima chegou a 36 °C, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta laranja para tempestades no município.

tempo - calor - sol - temperatura
Foto: Divulgação

Fevereiro começou com calor intenso em Cachoeiro de Itapemirim. Na tarde desta segunda-feira (2), os termômetros registraram sensação térmica de 46 °C.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O tempo abafado marca o início do mês, com sol forte e poucas nuvens durante a manhã e a tarde.

Leia também: Espírito Santo entra em alerta laranja para tempestades

O que fazer para aliviar o calor?

Hidrate-se constantemente
Beba água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Água, água de coco e sucos naturais ajudam a repor líquidos e sais minerais.

Evite o sol nos horários mais quentes
Sempre que possível, evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Além disso, se precisar sair, use chapéu, boné e óculos escuros.

Prefira roupas leves
Use roupas claras, soltas e de tecidos leves, como algodão e linho. Elas facilitam a transpiração e ajudam a regular a temperatura corporal.

Alimente-se de forma leve
Opte por frutas, verduras e refeições leves. Isso porque alimentos gordurosos e pesados dificultam a digestão e aumentam a sensação de calor.

Mantenha os ambientes ventilados
Abra janelas, use ventiladores e, se possível, refresque o ambiente com panos úmidos ou bacias com água.

Evite atividades físicas intensas no calor
Pratique exercícios apenas no início da manhã ou à noite. Durante o dia, o esforço pode causar desidratação e mal-estar.

Cuide de crianças e idosos
Esses grupos sentem mais os efeitos do calor. Portanto, ofereça água com frequência e mantenha-os em locais frescos.

Atenção aos sinais do corpo
Tontura, dor de cabeça, fraqueza e náuseas podem indicar insolação ou desidratação. Assim, nesse caso, procure um local fresco e, se necessário, atendimento médico.

Alerta laranja

Entretanto, apesar do predomínio do calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para tempestades, indicando a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas em pontos do município.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimCalor

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por