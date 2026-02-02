Cachoeiro registra sensação térmica de 46ºC nesta segunda-feira (2)

Fevereiro começou com calor intenso em Cachoeiro de Itapemirim. Na tarde desta segunda-feira (2), os termômetros registraram sensação térmica de 46 °C.

O tempo abafado marca o início do mês, com sol forte e poucas nuvens durante a manhã e a tarde.

O que fazer para aliviar o calor?

Hidrate-se constantemente

Beba água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Água, água de coco e sucos naturais ajudam a repor líquidos e sais minerais.

Evite o sol nos horários mais quentes

Sempre que possível, evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Além disso, se precisar sair, use chapéu, boné e óculos escuros.

Prefira roupas leves

Use roupas claras, soltas e de tecidos leves, como algodão e linho. Elas facilitam a transpiração e ajudam a regular a temperatura corporal.

Alimente-se de forma leve

Opte por frutas, verduras e refeições leves. Isso porque alimentos gordurosos e pesados dificultam a digestão e aumentam a sensação de calor.

Mantenha os ambientes ventilados

Abra janelas, use ventiladores e, se possível, refresque o ambiente com panos úmidos ou bacias com água.

Evite atividades físicas intensas no calor

Pratique exercícios apenas no início da manhã ou à noite. Durante o dia, o esforço pode causar desidratação e mal-estar.

Cuide de crianças e idosos

Esses grupos sentem mais os efeitos do calor. Portanto, ofereça água com frequência e mantenha-os em locais frescos.

Atenção aos sinais do corpo

Tontura, dor de cabeça, fraqueza e náuseas podem indicar insolação ou desidratação. Assim, nesse caso, procure um local fresco e, se necessário, atendimento médico.

Alerta laranja

Entretanto, apesar do predomínio do calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para tempestades, indicando a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas em pontos do município.