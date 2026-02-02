Espírito Santo entra em alerta laranja para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no último domingo, um alerta laranja de tempestade para todas as cidades do Espírito Santo. O aviso segue válido até as 10h de terça-feira (3).

Segundo o Inmet, podem ocorrer chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia. Além disso, há previsão de ventos intensos, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

Consequentemente, o órgão alerta para riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, bem como alagamentos em áreas urbanas. Portanto, a população deve manter atenção redobrada durante o período.

Diante do cenário, o Inmet orienta que moradores busquem locais seguros, evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, sobretudo, não se abriguem debaixo de árvores. Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O acompanhamento das atualizações meteorológicas é essencial para reduzir riscos e garantir a segurança.