Cachoeiro tem novas vagas de emprego em produção e comércio

O mercado amplia as vagas de emprego em Cachoeiro com oportunidades nos setores industrial, educacional e de saúde. Assim, as seleções contemplam cargos operacionais e comerciais. contudo, as contratações ocorrem na modalidade presencial.

Uma empresa do setor industrial abriu vagas para auxiliar de produção e auxiliar de estoque. Desse modo, os candidatos precisam residir em Cachoeiro de Itapemirim, preferencialmente em bairros próximos.

Além disso, a empresa exige experiência na atividade desejada, com mínimo de seis meses comprovados. O salário será compatível com a categoria. Os contratados terão vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Os interessados devem enviar currículo pelo telefone (28) 3333-5080.

Rede de idiomas busca instrutor

Uma rede de escola de idiomas também anunciou nova oportunidade para instrutor(a). Todavia, o profissional precisa ter fluência em inglês, proatividade e boa comunicação.

A vaga exige disponibilidade durante a semana, nos períodos da tarde e noite, além de sábado pela manhã. Assim, a contratação será em regime CLT e na modalidade presencial, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados devem encaminhar currículo com o assunto “Instrutor” para o WhatsApp (28) 99903-5431 ou pelo e-mail informado pela empresa responsável pelo recrutamento.

Clínica seleciona profissional para área comercial

Já uma clínica de fisioterapia e odontologia abriu vaga para o setor comercial. A função exige domínio de redes sociais e comunicação digital. Também requer experiência com atendimento ao público e foco em metas.

Além disso, o profissional deve apresentar boa comunicação verbal e escrita. A empresa busca perfil totalmente voltado ao atendimento e resultados. A contratação será CLT, na modalidade presencial, em Cachoeiro.

Os candidatos devem enviar currículo com o assunto “Comercial” para o WhatsApp (28) 98806-0369.