Cachoeiro tem novas vagas de emprego em produção e comércio
Uma rede de escola de idiomas também anunciou nova oportunidade para instrutor(a).
O mercado amplia as vagas de emprego em Cachoeiro com oportunidades nos setores industrial, educacional e de saúde. Assim, as seleções contemplam cargos operacionais e comerciais. contudo, as contratações ocorrem na modalidade presencial.
Uma empresa do setor industrial abriu vagas para auxiliar de produção e auxiliar de estoque. Desse modo, os candidatos precisam residir em Cachoeiro de Itapemirim, preferencialmente em bairros próximos.
Além disso, a empresa exige experiência na atividade desejada, com mínimo de seis meses comprovados. O salário será compatível com a categoria. Os contratados terão vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Os interessados devem enviar currículo pelo telefone (28) 3333-5080.
Rede de idiomas busca instrutor
Uma rede de escola de idiomas também anunciou nova oportunidade para instrutor(a). Todavia, o profissional precisa ter fluência em inglês, proatividade e boa comunicação.
A vaga exige disponibilidade durante a semana, nos períodos da tarde e noite, além de sábado pela manhã. Assim, a contratação será em regime CLT e na modalidade presencial, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os interessados devem encaminhar currículo com o assunto “Instrutor” para o WhatsApp (28) 99903-5431 ou pelo e-mail informado pela empresa responsável pelo recrutamento.
Clínica seleciona profissional para área comercial
Já uma clínica de fisioterapia e odontologia abriu vaga para o setor comercial. A função exige domínio de redes sociais e comunicação digital. Também requer experiência com atendimento ao público e foco em metas.
Além disso, o profissional deve apresentar boa comunicação verbal e escrita. A empresa busca perfil totalmente voltado ao atendimento e resultados. A contratação será CLT, na modalidade presencial, em Cachoeiro.
Os candidatos devem enviar currículo com o assunto “Comercial” para o WhatsApp (28) 98806-0369.
