Cael deixa PSB de Casagrande e se filia ao PSDB de Arnaldinho

O vice-prefeito de Vila Velha, Cael Linhalis, anunciou, nesta quinta-feira (19), sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), após 30 anos de militância na legenda e de uma relação política e pessoal consolidada ao longo de décadas com o governador Renato Casagrande (PSB), principal liderança do PSB no Espírito Santo.

Cael vai se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), presidido no Estado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. No início do próximo mês de abril, com a renúncia de Arnaldinho para disputar o Governo do Estado, Cael Linhalis se tornará prefeito de Vila Velha. Além disso, a previsão é de que ele também assumirá a presidência do PSDB de Vila Velha.

“A decisão de ir para o PSDB simboliza toda a minha confiança em um projeto inovador que transformou Vila Velha e que vai transformar o Espírito Santo. Caminho ao lado de Arnaldinho por convicção. Compartilhamos a mesma visão de gestão pública: uma visão moderna, baseada em eficiência, planejamento, inovação, transparência e compromisso com as pessoas”, afirmou Cael Linhalis.