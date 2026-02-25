Cães da PRF revelam 21 kg de maconha em ônibus em Guarapari
Apreensão ocorreu durante fiscalização em veículo interestadual que seguia de São Paulo para o Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de maconha em Guarapari na manhã desta quarta-feira (25). A droga estava escondida em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual.
A equipe do Grupo de Operações com Cães iniciou a fiscalização por volta das 8h30. O comando teve como foco o combate ao tráfico de drogas e armas em ônibus intermunicipais e interestaduais.
Cerca de 50 minutos depois, os agentes abordaram um ônibus que fazia o trajeto São Paulo x Vitória. Durante a inspeção documental e a verificação das bagagens, os cães farejadores indicaram a presença de ilícitos.
Os cães K9 Truco e K9 Zumbi sinalizaram positivamente para uma mala preta localizada no compartimento inferior. Em seguida, os policiais abriram a bagagem na presença do motorista.
Dentro da mala, a equipe encontrou 27 tabletes de substância com características semelhantes à maconha. Ao todo, o material somou aproximadamente 21 quilos de maconha em Guarapari.
Após localizar os entorpecentes, os agentes verificaram o controle de bagagens da empresa. Com base nas informações, identificaram a proprietária da mala.
A equipe solicitou que a passageira desembarcasse para prestar esclarecimentos. Questionada, ela confirmou que transportava a bagagem durante a viagem.
No entanto, a mulher alegou que pegou a mala emprestada de uma amiga e que não verificou o conteúdo. Além disso, afirmou que entregaria a bagagem a outra pessoa em Vila Velha.
Os policiais confirmaram a vinculação da mala à passageira por meio do ticket de bagagem. O comprovante estava no interior do passaporte dela.
Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão à passageira. Em seguida, encaminharam a suspeita e a droga à Delegacia de Polícia Civil.
A PRF reforçou que intensifica ações de fiscalização em rodovias federais. Dessa forma, busca interceptar o transporte interestadual de entorpecentes.
A ocorrência envolvendo 21 quilos de maconha em Guarapari seguirá sob investigação. A Polícia Civil analisará o caso e poderá apurar a participação de outras pessoas.
