Calor e excessos no Carnaval: ação leva kits e orientações no Sul do ES

Com a aproximação do Carnaval e o aumento das temperaturas, a Unimed Sul Capixaba intensificou ações de prevenção e autocuidado em três municípios do sul do Espírito Santo. A cooperativa mobilizou equipes para orientar a população e distribuir kits educativos, reforçando cuidados essenciais em um período marcado por festas, calor e mudanças na rotina.

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A iniciativa partiu do setor de Promoção da Saúde. Além disso, contou com a parceria das prefeituras e das Secretarias Municipais de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Piúma. As atividades ocorreram nos dias 10 de fevereiro, em Marataízes; 11 de fevereiro, em Piúma; e 12 de fevereiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Durante a mobilização, as equipes se posicionaram em pontos estratégicos das cidades e abordaram moradores e turistas com orientações práticas. Além disso, os profissionais alertaram sobre riscos comuns neste período. Entre eles o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a baixa ingestão de água, a exposição prolongada ao sol e a alimentação desregulada. Também reforçaram a importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de outras complicações de saúde.

Ação da Unimed distribui kits de prevenção

A ação incluiu a distribuição de kits de prevenção compostos por água mineral, barrinha de cereal, preservativos masculino e feminino, protetor solar e repelente. Paralelamente, os participantes receberam uma mandala da prevenção, material educativo com recomendações sobre hidratação, alimentação equilibrada, proteção solar, descanso adequado e responsabilidade nas relações.

De acordo com a nutricionista e gestora de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, Adriana Sarzedas, a proposta é estimular escolhas conscientes mesmo em momentos de lazer. Segundo ela, embora o Carnaval represente alegria e descontração, o período exige atenção redobrada com o corpo, principalmente devido ao calor e à maior exposição a riscos.

A especialista destaca que atitudes simples podem evitar intercorrências. Intercalar bebidas alcoólicas com água, por exemplo, ajuda a manter a hidratação. Da mesma forma, realizar refeições leves ao longo do dia e evitar exposição ao sol nos horários de maior intensidade contribuem para reduzir problemas de saúde. Para Adriana, a informação funciona como ferramenta essencial para que as pessoas façam escolhas mais responsáveis e aproveitem a festa com mais segurança.

Com informações da assessoria de imprensa.