Calor predomina no domingo, mas áreas do Caparaó podem ter chuva à tarde

A previsão do tempo no Espírito Santo indica tempo aberto em todas as regiões até o fim da manhã deste domingo. O céu apresenta poucas nuvens durante o período inicial do dia.

No entanto, a partir da tarde, o cenário muda em parte do Estado. Áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, favorecem pancadas de chuva com trovoadas.

Essas instabilidades atingem principalmente trechos das regiões Sul e Serrana, próximos ao Caparaó. Nas demais áreas, o tempo permanece firme ao longo do dia.

Além disso, as temperaturas seguem elevadas em todo o território capixaba. O vento sopra fraco a moderado no litoral durante o período.

Confira a previsão do tempo

Na Grande Vitória, a previsão do tempo no Espírito Santo aponta poucas nuvens e ausência de chuva. O vento varia entre fraco e moderado.

A temperatura mínima na região chega a 23 °C, enquanto a máxima alcança 35 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 35 °C.

Na Região Sul, o tempo permanece aberto até o fim da manhã. Entretanto, a chuva aparece à tarde nas áreas próximas ao Caparaó.

Nas áreas menos elevadas, a mínima atinge 22 °C e a máxima chega a 36 °C. Já nas áreas altas, a variação fica entre 19 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o comportamento do tempo se repete ao longo do dia. O sol predomina pela manhã, mas a chuva ocorre à tarde nas proximidades do Caparaó.

Nas partes menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 18 °C e a máxima de 29 °C.

Na Região Norte, a previsão do tempo no Espírito Santo mantém poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 35 °C.

Já na Região Noroeste, o céu apresenta poucas nuvens durante todo o dia. Não há previsão de chuva na região.

Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 22 °C e a máxima alcança 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 21 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o céu permanece com poucas nuvens. O vento sopra fraco a moderado durante o dia.

As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C. Assim, a previsão do tempo no Espírito Santo reforça o predomínio do calor, com mudanças pontuais à tarde, próximas ao Caparaó.