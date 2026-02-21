Calor predomina ou chuva retorna para o ES? Confira a previsão

A previsão do tempo no ES aponta sol e poucas nuvens na manhã deste sábado em todo o estado. No entanto, a partir da tarde, o cenário muda em algumas regiões. Segundo o Incaper, a combinação de calor e umidade favorece áreas de instabilidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas no Sul, na Serrana e em parte do Noroeste.

Além disso, a instabilidade avança durante a noite em direção ao litoral sul e à Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, o tempo permanece firme e não há previsão de chuva. As temperaturas sobem ao longo do dia, enquanto o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral.

Grande Vitória terá calor e chuva à noite

Na Grande Vitória, o tempo segue aberto até o fim da manhã. Contudo, pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer à noite. Os termômetros variam entre 22 °C e 35 °C. Em Vitória, a mínima prevista é de 24 °C e a máxima chega aos 35 °C.

Sul e Serrana concentram instabilidade

Na Região Sul, o sol predomina pela manhã. Entretanto, a chuva retorna a partir da tarde nas áreas próximas ao Caparaó e avança para o litoral à noite. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima atinge 37 °C. Já nas áreas altas, os termômetros marcam entre 20 °C e 32 °C.

Na Região Serrana, o padrão se repete. O tempo fica aberto pela manhã, mas pancadas de chuva com trovoadas atingem áreas próximas ao Caparaó à tarde e se espalham à noite. As temperaturas variam entre 20 °C e 32 °C nas áreas menos elevadas. Nas áreas altas, os índices ficam entre 18 °C e 30 °C.

Norte e Nordeste seguem sem chuva

Por outro lado, a Região Norte apresenta poucas nuvens e não registra previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 °C e 36 °C.

Na Região Nordeste, o cenário também é de tempo estável. O céu fica com poucas nuvens e o vento sopra fraco a moderado. Os termômetros oscilam entre 24 °C e 35 °C.

Noroeste terá pancadas isoladas

No Noroeste, o tempo permanece aberto até o fim da manhã. Contudo, pancadas de chuva com trovoadas atingem os trechos sul e oeste a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 23 °C e a máxima alcança 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C.

Assim, o sábado combina calor intenso e mudanças pontuais no tempo. Enquanto parte do estado enfrenta instabilidade, outras regiões mantêm o predomínio de sol e temperaturas elevadas.