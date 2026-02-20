O que diz o alerta do INMET sobre a previsão do tempo para o Espírito Santo?

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta começou às 0h01 desta quinta-feira (20) e segue até as 23h59 de sexta-feira (21).

De acordo com o aviso de chuvas intensas, o volume pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Além disso, o instituto prevê ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Embora o risco seja considerado baixo, o órgão alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. Portanto, a população deve redobrar a atenção durante o período de instabilidade.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não buscar abrigo sob árvores. Há risco, ainda que leve, de quedas e de descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O INMET também orienta que moradores evitem utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Essa medida reduz o risco de danos provocados por oscilações na rede elétrica.

Para informações adicionais ou situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros também permanece disponível pelo número 193.

O aviso de chuvas intensas reforça a necessidade de cautela. Mesmo com classificação de perigo potencial, a combinação de chuva e ventos fortes pode provocar transtornos localizados. Portanto, a prevenção e o acompanhamento das atualizações meteorológicas são fundamentais.