Câmara de Cachoeiro inicia trabalhos de 2026 com sessão nesta terça (3)

Após o período de recesso, o Legislativo municipal volta a se movimentar em Cachoeiro de Itapemirim. A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim retoma oficialmente as atividades de 2026 na próxima terça-feira (3), com a realização da primeira sessão ordinária do ano, marcada para as 14h, no plenário da Casa.

Com o retorno dos trabalhos, vereadores iniciam um novo ciclo de debates, votações e deliberações que impactam diretamente o cotidiano da população cachoeirense. Dessa forma, a sessão inaugura a agenda legislativa do ano e reafirma o papel do Parlamento como espaço de diálogo, transparência e construção de políticas públicas.

Além disso, a Câmara reforça o convite para que a população acompanhe a sessão presencialmente, fortalecendo a participação popular e o exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, quem não puder comparecer terá acesso à transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube e pela TV Foz, no canal 16.1.

Segundo a Casa, o acompanhamento da sociedade é fundamental para aproximar o Legislativo da população. Assim, a presença — seja física ou virtual — contribui para ampliar a transparência dos trabalhos e fortalecer a democracia local.

Com o início das sessões ordinárias, os parlamentares retomam oficialmente a apresentação de projetos. Além dos debates em plenário e as votações que orientam o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim ao longo de 2026.

Com informações da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim (CMCI).