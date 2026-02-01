Ales inicia ano legislativo com sessão solene nesta segunda (2)

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo abre, nesta segunda-feira (2), os trabalhos do ano legislativo com uma sessão solene. Dessa forma, a cerimônia acontece às 15h, no Plenário Dirceu Cardoso, e marca o início oficial das atividades parlamentares.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, afirma que a retomada dos trabalhos reforça o compromisso da Casa com a população capixaba. Assim, segundo ele, mesmo em ano eleitoral, a Ales manterá o ritmo de produção legislativa previsto para 2026.

Leia também: Ales abre oficialmente o ano legislativo de 2026 no dia 2 de fevereiro

Marcelo Santos também destaca que matérias que não foram analisadas no ano anterior devem entrar em pauta ainda no primeiro semestre. Além disso, novos projetos devem chegar ao Parlamento nas próximas semanas, tanto de deputados quanto de outros Poderes e instituições.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou presença na solenidade. Desse modo, ele ressaltou a importância da harmonia entre os Poderes e avaliou que a relação institucional contribui para o avanço da administração pública e das entregas previstas para este ano.

A sessão solene atende a uma exigência constitucional e formaliza a abertura do ano legislativo. O rito prevê a condução dos trabalhos pelo presidente da Casa, além da participação de autoridades e da execução do Hino Nacional.