Camarão-gigante-da-Malásia cresce longe do mar e amplia fronteiras da aquicultura

Em 2024, a produção estadual da espécie somou 11,35 toneladas, concentradas em poucos, porém relevantes municípios

Camarão-gigante-da-Malásia
Foto: Reprodução Redes Sociais

Quando se fala em aquicultura no Espírito Santo, a imagem mais comum ainda é a de peixes cultivados em tanques ou barragens. No entanto, a realidade capixaba inclui uma produção menos conhecida, mas estratégica: o cultivo do camarão-gigante-da-Malásia, uma das maiores espécies de camarão de água doce do mundo, criada em viveiros escavados, afastados do litoral e bem adaptada ao ambiente rural.

