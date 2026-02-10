Quando se fala em aquicultura no Espírito Santo, a imagem mais comum ainda é a de peixes cultivados em tanques ou barragens. No entanto, a realidade capixaba inclui uma produção menos conhecida, mas estratégica: o cultivo do camarão-gigante-da-Malásia, uma das maiores espécies de camarão de água doce do mundo, criada em viveiros escavados, afastados do litoral e bem adaptada ao ambiente rural.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Camarão-gigante-da-Malásia cresce longe do mar e amplia fronteiras da aquicultura