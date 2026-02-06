Câmeras com inteligência artificial passam a operar na BR 101 do ES

As câmeras com inteligência artificial na BR-101 começaram a operar no Espírito Santo como uma nova estratégia para ampliar a segurança viária. A iniciativa partiu da Ecovias Capixaba, que implantou dois equipamentos de alta resolução ao longo da rodovia federal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A concessionária instalou as câmeras com inteligência artificial na BR-101 no mês de janeiro, sendo uma no trecho Norte e outra no trecho Sul da rodovia. A tecnologia é inédita entre as rodovias federais do Estado e passa a apoiar diretamente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal.

Os equipamentos ficam acoplados a Painéis de Mensagem Variável. Um deles opera em Linhares, enquanto o outro funciona na Serra. Dessa forma, o sistema garante monitoramento contínuo e em tempo real dos veículos que trafegam pela rodovia.

Além disso, as câmeras com inteligência artificial na BR-101 utilizam tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres. Esse recurso permite a leitura precisa das placas dos veículos, inclusive em alta velocidade. O sistema também conta com infravermelho e iluminadores próprios.

Com isso, as imagens permanecem nítidas mesmo à noite ou em condições de baixa luminosidade. Ao mesmo tempo, a tecnologia evita poluição luminosa e não provoca ofuscamento aos motoristas, mantendo a segurança durante a condução.

Câmeras com inteligência artificial e software embarcado

O principal diferencial está no software embarcado. Sempre que identifica uma irregularidade, o sistema sinaliza a ocorrência automaticamente. Assim, a PRF recebe apoio imediato para direcionar ações de fiscalização.

Segundo o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias Capixaba, Christian Tanimoto, a concessionária atua como parceira estratégica. Ele reforça que a empresa não exerce poder de fiscalização, mas oferece suporte tecnológico às forças policiais.

Inicialmente, as câmeras com inteligência artificial na BR-101 conseguem identificar infrações como não uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante e transporte irregular de crianças ou animais no banco dianteiro. Todas essas condutas aumentam o risco de acidentes.

Além disso, os policiais rodoviários federais já participaram de treinamento específico com técnicos da empresa desenvolvedora do sistema. Por se tratar de tecnologia consolidada, a operação não contará com fase de testes.

A expectativa é que o uso pleno das câmeras com inteligência artificial na BR-101 comece antes do feriado de Carnaval. A medida busca reforçar a fiscalização em um dos períodos de maior fluxo na rodovia.

Por fim, o contrato de concessão prevê ampliar o monitoramento ao longo do trecho concedido. Até o terceiro ano de concessão, 70% da BR-101 deverá contar com câmeras e Detecção Automática de Incidentes, garantindo mais agilidade e segurança aos usuários.