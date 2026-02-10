Caminhão com blocos de pedra tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um tombamento na BR 101 em Rio Novo do Sul foi registrado na madrugada desta terça-feira, por volta de 0h10. O acidente ocorreu no km 382+433, no sentido Sul da rodovia.

Segundo informações apuradas no local, um caminhão carregado com blocos de pedra tombou às margens da pista. O veículo seguia viagem quando ocorreu o acidente.

Apesar do impacto e do peso da carga transportada, o motorista saiu ileso. As equipes confirmaram que não houve necessidade de atendimento médico.

Logo após o tombamento, profissionais responsáveis pelo acompanhamento da rodovia chegaram ao trecho. Em seguida, iniciaram a sinalização para garantir a segurança dos demais condutores.

De acordo com os responsáveis pela operação, a carga composta por blocos de pedra exige cuidados técnicos específicos. Por isso, o destombamento ocorre de forma planejada.

Além disso, o trecho passou a receber monitoramento constante durante a madrugada. A baixa visibilidade no horário reforçou a necessidade de atenção redobrada.

O tombamento na BR 101 em Rio Novo do Sul exige a atuação de uma equipe especializada para o destombamento do caminhão. Atualmente, os trabalhos seguem em andamento no local.

Segundo técnicos envolvidos na operação, a equipe realiza a retirada do veículo de forma gradual. Dessa forma, os profissionais priorizam a preservação da pista e a redução de riscos adicionais.

Enquanto isso, agentes mantêm a sinalização adequada ao longo do trecho. Assim, o trabalho busca alertar motoristas que trafegam pela região durante a madrugada e o início da manhã.

Ainda conforme os responsáveis, a carga pesada exige avaliação constante do solo e das condições da rodovia. Por isso, esse cuidado contribui para evitar danos à pista.

As autoridades ainda apuram as causas do tombamento na BR-101 em Rio Novo do Sul. Nesse processo, os técnicos analisam fatores como condições da via, dinâmica do veículo e estabilidade da carga.

Diante desse cenário, motoristas que utilizam o trecho precisam redobrar a atenção. A orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização até a conclusão dos trabalhos.

Por fim, as equipes permanecem no local até a retirada completa do caminhão e da carga. A liberação total da pista depende, portanto, da finalização segura de toda a operação.

O tombamento na BR-101 em Rio Novo do Sul reforça, assim, a importância da condução cautelosa, sobretudo em horários noturnos, quando a visibilidade costuma ser reduzida.