Campanha solidária apoia bebê com condição rara; veja como ajudar
A condição rara representa a forma mais grave de espinha bífida e afeta diretamente a formação da coluna e do tubo neural ainda na gestação.
A família de Gean Carlos iniciou uma campanha solidária para custear a compra de uma órtese e auxiliar no tratamento do bebê, diagnosticado com mielomeningocele. A condição rara representa a forma mais grave de espinha bífida e afeta diretamente a formação da coluna e do tubo neural ainda na gestação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A mãe, Viviane da Silva Dias, recebeu o diagnóstico durante um exame de ultrassom, quando estava com 23 semanas de gravidez. Na ocasião, a equipe médica explicou a gravidade do quadro e apresentou a possibilidade de cirurgia ainda no período gestacional. No entanto, o procedimento não é realizado em Cachoeiro de Itapemirim e exigiu deslocamento para São Paulo.
Leia também: Solidariedade que acolhe: Brechó Solidário fortalece projetos sociais
Diante disso, a família, que mora na zona rural de São Vicente, em Cachoeiro, organizou um pix solidário para arrecadar recursos e viabilizar a viagem. Posteriormente, a equipe médica realizou a cirurgia intrauterina. O procedimento durou mais de sete horas e consistiu na correção da abertura na coluna do bebê.
A mielomeningocele e o tratamento
Gean Carlos nasceu com 37 semanas. Segundo a família, ele nasceu forte e saudável. Contudo, a mielomeningocele pode comprometer a mobilidade, causar fraqueza muscular nas pernas e provocar dificuldades motoras. Além disso, existe risco de hidrocefalia e outras limitações no desenvolvimento.
Atualmente, o bebê necessita de acompanhamento constante. Ele realiza fisioterapia, terapia ocupacional e consultas com especialistas, como pediatra, ortopedista e fonoaudiólogo. Parte do atendimento ocorre pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, alguns procedimentos e equipamentos exigem pagamento particular.
Entre as necessidades prioritárias está a órtese tipo AFO não articulada, indicada para uso em ambos os pés. O equipamento ajuda a estabilizar as articulações, corrigir alinhamentos e prevenir deformidades. Além disso, a órtese auxilia na postura e favorece a marcha, compensando a fraqueza muscular.
Segundo a mãe, o bebê também precisa de calçados específicos para utilizar junto à órtese. Esses itens possuem custo elevado e não são fornecidos integralmente pelo sistema público. Por isso, a campanha busca arrecadar recursos para garantir o tratamento adequado.
Como ajudar
A chave Pix divulgada para doações é 16431827732, em nome de Viviane da Silva Dias. A família reforça que qualquer contribuição pode ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida de Gean Carlos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726