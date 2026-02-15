Campanha solidária apoia bebê com condição rara; veja como ajudar

A família de Gean Carlos iniciou uma campanha solidária para custear a compra de uma órtese e auxiliar no tratamento do bebê, diagnosticado com mielomeningocele. A condição rara representa a forma mais grave de espinha bífida e afeta diretamente a formação da coluna e do tubo neural ainda na gestação.

A mãe, Viviane da Silva Dias, recebeu o diagnóstico durante um exame de ultrassom, quando estava com 23 semanas de gravidez. Na ocasião, a equipe médica explicou a gravidade do quadro e apresentou a possibilidade de cirurgia ainda no período gestacional. No entanto, o procedimento não é realizado em Cachoeiro de Itapemirim e exigiu deslocamento para São Paulo.

Diante disso, a família, que mora na zona rural de São Vicente, em Cachoeiro, organizou um pix solidário para arrecadar recursos e viabilizar a viagem. Posteriormente, a equipe médica realizou a cirurgia intrauterina. O procedimento durou mais de sete horas e consistiu na correção da abertura na coluna do bebê.

A mielomeningocele e o tratamento

Gean Carlos nasceu com 37 semanas. Segundo a família, ele nasceu forte e saudável. Contudo, a mielomeningocele pode comprometer a mobilidade, causar fraqueza muscular nas pernas e provocar dificuldades motoras. Além disso, existe risco de hidrocefalia e outras limitações no desenvolvimento.

Atualmente, o bebê necessita de acompanhamento constante. Ele realiza fisioterapia, terapia ocupacional e consultas com especialistas, como pediatra, ortopedista e fonoaudiólogo. Parte do atendimento ocorre pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, alguns procedimentos e equipamentos exigem pagamento particular.

Entre as necessidades prioritárias está a órtese tipo AFO não articulada, indicada para uso em ambos os pés. O equipamento ajuda a estabilizar as articulações, corrigir alinhamentos e prevenir deformidades. Além disso, a órtese auxilia na postura e favorece a marcha, compensando a fraqueza muscular.

Segundo a mãe, o bebê também precisa de calçados específicos para utilizar junto à órtese. Esses itens possuem custo elevado e não são fornecidos integralmente pelo sistema público. Por isso, a campanha busca arrecadar recursos para garantir o tratamento adequado.

Como ajudar

A chave Pix divulgada para doações é 16431827732, em nome de Viviane da Silva Dias. A família reforça que qualquer contribuição pode ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida de Gean Carlos.