Cantor que cresceu ouvindo o Rei sonha cantar para ele em Cachoeiro

O cantor, compositor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu carrega a música no peito e um sonho no coração. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, ele construiu 26 anos de carreira guiado por uma inspiração que atravessa gerações: a obra do Rei Roberto Carlos. Ele transformou essa influência em propósito de vida.

Desde a infância, Fabiano ouviu as canções que ecoavam pelas ruas da cidade e moldavam sua sensibilidade artística. Enquanto crescia, ele não apenas cantava os sucessos do Rei, mas estudava cada interpretação, cada gesto, cada emoção transmitida ao público. Assim, pouco a pouco, decidiu que manteria viva aquela obra com respeito e verdade.

Ao longo dos anos, Juffu subiu aos palcos, emocionou plateias e consolidou seu nome como intérprete dedicado ao repertório do maior ícone que Cachoeiro de Itapemirim revelou ao mundo. Contudo, um desejo permaneceu guardado: homenagear o Rei em sua própria terra, diante de sua gente, no mesmo solo onde tudo começou.

Roberto Carlos em Cachoeiro

Agora, com a aproximação do dia 19 de abril, esse sonho ganha força. Cachoeiro se prepara para viver mais um momento marcante, e Fabiano sonha em fazer parte dessa história. Ele não busca protagonismo. “Pelo contrário, desejo prestar um tributo com humildade e emoção àquele que inspirou minha trajetória”, destaca Juffu.

A história de Fabiano fala sobre perseverança, sobre um artista que escolheu permanecer fiel às suas raízes. Fala sobre alguém que acredita que a música conecta passado e presente, mestre e discípulo, ídolo e admirador.

Quando Fabiano sonha em subir ao palco para homenagear o Rei, ele não fala apenas de uma apresentação. Isso porque ele fala de gratidão, de pertencimento. “É um encontro entre um filho da terra e o artista que ensinou ao mundo que as origens nunca se perdem. Aliás, essa é a essência do Roberto Carlos”, completa.

Assista Fabiano Juffu cantando Roberto Carlos: