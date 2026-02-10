Ele vem aí! Roberto Carlos volta a Cachoeiro para celebrar os 85 anos

O cantor Roberto Carlos fará um show especial em Cachoeiro de Itapemirim para celebrar seus 85 anos. A assessoria do artista disse que, à princípio, a apresentação na terra natal do Rei está confirmada, reforçando a tradição de retornar à cidade em datas marcantes. A data ainda não consta na agenda oficial do artista.

A última apresentação do cantor em Cachoeiro de Itapemirim ocorreu em 19 de abril de 2023, quando ele comemorou 82 anos ao lado de milhares de fãs, que lotaram o Centro de Eventos do Parque de Exposições. O show foi o primeiro evento realizado espaço, que receberá o nome de Roberto Carlos como forma de homenagem.

Enquanto prepara o retorno aos palcos, o artista aproveita um período de descanso. Ele se afastou das apresentações desde 28 de dezembro e retomará a agenda no dia 27 de fevereiro, com o início da temporada internacional nos Estados Unidos e no México. Durante essa fase, Roberto Carlos também acompanha as atualizações da produção do longa biográfico Detalhes de uma Vida, projeto autorizado por ele e dirigido por Maurício Farias, responsável por Hebe – A Estrela do Brasil.

Roberto Carlos terá rádio digital em 2026

A produção cinematográfica prevê estreia entre o fim deste ano e o primeiro semestre de 2027. No filme, o cantor será interpretado pelo ator Victor Medeiros, conhecido por sua trajetória em espetáculos musicais. Paralelamente, o novo ano também marcará o lançamento de uma rádio digital dedicada integralmente ao repertório do artista, com quase 700 músicas cadastradas. Aliás, o projeto, que deve se chamar Rádio Clube Roberto Carlos, inclui gravações exclusivas para os ouvintes.

Por fim, existe a expectativa de lançamento de músicas inéditas nas plataformas digitais. Inclusive, em março do ano passado, Roberto Carlos revelou que mantinha sete canções prontas. Assim, o retorno à terra natal, o show de aniversário em Cachoeiro se será um momento especial para o artista e para os fãs capixabas.