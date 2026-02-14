CarnaBarra 2026 celebra 40 anos do Bloco Surpresa

O CarnaBarra 2026 movimenta a Barra do Jucu, em Vila Velha, até terça-feira (17), e celebra os 40 anos do Bloco Surpresa. A organização espera milhares de foliões para uma edição histórica, que reforça a identidade cultural do bairro.

Neste ano, o Bloco Surpresa desfila com o enredo “No Reino Barrense, a Coroa é do Povo”. O grupo aposta em marchinhas autorais, estética mitológica e narrativa épica para valorizar a cultura local. Assim, o CarnaBarra 2026 consolida o bloco como uma das referências do carnaval capixaba.

O evento recebe recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), por meio da Secretaria da Cultura (Secult). Além disso, conta com patrocínio da Kurumá Toyota e apoio da Prefeitura de Vila Velha e do Governo do Espírito Santo. Dessa forma, a organização amplia a estrutura e garante suporte institucional.

Cultura e diversão para toda família

Ao todo, mais de 400 profissionais atuam diretamente na montagem do espetáculo. Artistas, artesãos e músicos trabalham na produção das alegorias e na organização logística. A estrutura inclui área kids, posto médico, oficinas de máscaras e de batucada, além de banheiros químicos. Portanto, o CarnaBarra 2026 prioriza segurança e acessibilidade.

A programação inclui desfiles de blocos tradicionais, como Casa da Égua, Galera da Pracinha, Bloco do Bode, Os Intocáveis, Bloco da Comunidade e Bloco dos Arteiros. Além disso, as bandas de congo da Barra do Jucu ocupam as avenidas e mantêm viva a tradição.

Nos palcos, a maratona musical reúne atrações como Sambasoul, na abertura, e Casaca, no encerramento. A grade também contempla Batucada Surpresa, Bloco Terceira Juventude, Barratuque, DJ XL, Siri de Tamanco, Escola de Samba Independente de Terra Vermelha e o projeto “Peó Canta Gonzaga”.

Neste ano, a folia se estende até as 19h a partir de sábado, ou seja, uma hora a mais em comparação a 2025. Assim, o CarnaBarra 2026 amplia o tempo de festa e fortalece o calendário cultural de Vila Velha.