Carnapet 2026: Cachoeiro promove tarde de folia gratuita para toda família

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza, no próximo domingo (8), uma nova edição do Carnapet. Desse modo, o evento integra o calendário oficial do Cachoeiraço 2026 e foca na diversão para animais de estimação e seus tutores. Nesse sentido, a folia começa às 16h, na Praça de Fátima, com acesso totalmente gratuito para o público.

O projeto busca oferecer entretenimento e integração para as famílias locais que enxergam seus animais como companheiros inseparáveis. Assim, durante a tarde, o clima carnavalesco ocupará o espaço com músicas temáticas e muita animação. Além disso, a organização preparou a estrutura para garantir segurança e acolhimento aos bichos de diferentes portes.

Nesse contexto, a organização convida os tutores a soltarem a criatividade nas fantasias de seus pets. A participação ativa dos amigos de quatro patas transforma o ambiente em um cenário de celebração coletiva. Paralelamente à diversão, o evento também conscientiza sobre a importância da convivência responsável e do cuidado contínuo com os animais.

A festividade conta com o apoio financeiro do Banestes, que patrocina o Cachoeiraço 2026. Assim, o município reforça seu compromisso em oferecer opções variadas de lazer que incluam todos os membros da família, inclusive os domésticos.

