Carnaval altera serviços públicos em Cachoeiro; veja o que abre

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim definiu o funcionamento dos serviços no Carnaval em Cachoeiro durante o feriado prolongado. O esquema especial seguirá até a Quarta-Feira de Cinzas (18) e manterá áreas essenciais em operação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O município garantirá atendimento nas áreas de saúde, segurança, defesa civil e limpeza urbana. Por outro lado, alguns setores administrativos e culturais terão suspensão temporária.

Leia também: Inscrições abertas para Casamento Comunitário e Baile de Debutantes em Cachoeiro

Na saúde, as unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24 horas por dia. Permanecerão abertas a UPA do bairro Marbrasa, o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no Baiminas, o PA de Itaoca e o Pronto Atendimento Infantil, no bairro Aquidaban.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderá normalmente. Portanto, a população poderá acionar o Samu pelo telefone 192 em casos de urgência e emergência.

Na limpeza pública, a coleta de lixo ocorrerá sem interrupções. Além disso, equipes atuarão em regime de escala no Cemitério Municipal do Coronel Borges, das 7h às 17h. Após esse horário, um servidor permanecerá de plantão na capela.

Na segurança, agentes de trânsito trabalharão em plantão. A Guarda Civil Municipal manterá atuação regular durante o período. Dessa forma, em situações de necessidade, a população poderá acionar os serviços pelo 190, via Ciodes. A Defesa Civil ficará de plantão pelo telefone (28) 98814-3497.

Funcionamento dos serviços no Carnaval em Cachoeiro inclui alterações culturais

Os espaços culturais suspenderão as atividades entre os dias 14 e 18 de fevereiro. Permanecerão fechados a Casa dos Braga, a Casa da Memória, a Casa de Cultura Roberto Carlos e o Palácio Bernardino Monteiro. A reabertura ocorrerá na quinta-feira (19).

Contudo, a Ouvidoria Geral continuará recebendo manifestações por meios digitais. O cidadão poderá registrar solicitações pelo aplicativo “Cachoeiro On-line”, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (28) 98814-3357. Portanto, o município responderá às demandas no primeiro dia útil após o feriado.

As feiras livres terão mudanças pontuais. No sábado (14), a feira de Nova Brasília funcionará normalmente. Já na terça-feira (17), o bairro Village da Luz não terá feira. Na quarta-feira (18), a feira do Independência ocorrerá, enquanto a da Praça de Fátima não será realizada. Na quinta-feira (19), o bairro Gilberto Machado terá feira normalmente.

Os mercados municipais e a Ceasa fecharão apenas na terça-feira (17). Nos demais dias do período, ambos funcionarão sem alterações.

Com o planejamento divulgado, a Prefeitura busca garantir o funcionamento dos serviços no Carnaval em Cachoeiro, assegurando atendimento essencial e organização durante o feriado.