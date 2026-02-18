Carnaval termina com chuva no Espírito Santo; confira as cidades

A previsão do tempo no Espírito Santo na Quarta-feira de Cinzas indica calor e sensação de abafamento em todo o estado. O tempo permanece firme até o fim da manhã.

Além disso, as temperaturas máximas aumentam ao longo do dia. O sol aparece entre poucas nuvens durante o período matutino.

Entretanto, a partir da tarde, o cenário muda em algumas áreas. O calor combinado com a umidade favorece pancadas de chuva com trovoadas.

As instabilidades devem atingir principalmente pontos das regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer de forma rápida e isolada.

Por outro lado, nas demais regiões, o tempo segue estável. Inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva.