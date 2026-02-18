Carnaval termina com chuva no Espírito Santo; confira as cidades
Calor e umidade provocam pancadas de chuva no Sul e na região do Caparaó
A previsão do tempo no Espírito Santo na Quarta-feira de Cinzas indica calor e sensação de abafamento em todo o estado. O tempo permanece firme até o fim da manhã.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, as temperaturas máximas aumentam ao longo do dia. O sol aparece entre poucas nuvens durante o período matutino.
Leia também: Quina: por que tanta gente aposta e como funciona o jogo
Entretanto, a partir da tarde, o cenário muda em algumas áreas. O calor combinado com a umidade favorece pancadas de chuva com trovoadas.
As instabilidades devem atingir principalmente pontos das regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer de forma rápida e isolada.
Por outro lado, nas demais regiões, o tempo segue estável. Inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726