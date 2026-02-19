Carreta complica trânsito em ponte de Coutinho

Um incidente envolvendo uma carreta complicou o trânsito na tarde desta quarta-feira (18), na região de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim. O cavalinho do veículo se desengatou enquanto trafegava pela via que liga Itaoca Pedra, em um trecho de ponte com grande fluxo de veículos.

O problema ocorreu em um dos pontos mais movimentados da comunidade, o que provocou lentidão imediata. Motoristas que passaram pelo local precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção para evitar novos incidentes.

Por causa da obstrução parcial da pista, o tráfego seguiu de forma lenta até a retirada do veículo. Apesar do transtorno, não houve registro de feridos.

A situação chamou a atenção de quem passava pelo trecho, principalmente por se tratar de uma ponte estreita e bastante utilizada por moradores da região. Após a remoção do cavalinho da carreta, o fluxo de veículos foi normalizado.