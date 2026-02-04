Carro fica prensado entre caminhão e barranco em Rio Novo do Sul

Um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (4), no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta das 13h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações da concessionária Ecovias Capixaba, o acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul envolveu três veículos. Um carro ficou prensado entre um caminhão e um barranco.

Leia também: Polícia encontra menino de 15 anos morto com marcas de tiros em Cachoeiro

Apesar da gravidade da cena, o acidente não deixou feridos. Ainda assim, as equipes de atendimento chegaram rapidamente ao local para controlar o tráfego e garantir a segurança.

Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal atuou na ocorrência e organizou o fluxo de veículos. Como medida preventiva, os agentes interditaram a faixa norte da rodovia.

A interdição ocorreu no sentido Vitória e, por isso, gerou lentidão temporária no trecho. Durante o período, motoristas precisaram redobrar a atenção.

Posteriormente, as equipes removeram os veículos envolvidos no acidente. Logo depois, o tráfego voltou a fluir normalmente no local.

De acordo com a PRF, a liberação completa da faixa ocorreu por volta das 15h. O acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul não causou vítimas.

Por fim, as autoridades reforçam a importância da atenção redobrada, sobretudo em trechos com tráfego intenso e condições adversas da via.