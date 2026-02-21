Cartórios do ES ampliam registros de testamentos em mais de 12%

Os Cartórios de Notas registraram recorde de testamentos no ES em 2025. Nesse sentido, dados consolidados apontam crescimento de 12,7% nos últimos cinco anos. Desse modo, o número passou de 377 atos em 2020 para 425 no ano passado. Em relação a 2024, quando houve 403 registros, o aumento foi de 5,4%.

O avanço acompanha a ampliação do acesso ao serviço. Atualmente, o cidadão pode formalizar o testamento de forma presencial ou pela plataforma digital e-Notariado. Assim, o procedimento tornou-se mais simples e acessível.

A diretora de Tabelionato de Notas do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Carolina Romano afirma que o testamento assegura o cumprimento da vontade do titular dos bens e reduz conflitos familiares.

Quando não há testamento, a herança segue a ordem prevista no Código Civil. Assim, nesse caso, filhos, pais, cônjuge ou companheiro têm prioridade. Na ausência deles, parentes colaterais podem ser chamados. Porém, se não houver herdeiros, os bens podem ser destinados ao Estado.

Para formalizar o documento, o interessado deve apresentar documentos pessoais, informações sobre o patrimônio e indicar beneficiários, além de duas testemunhas maiores de 18 anos. O valor é tabelado por lei estadual.

O recorde de testamentos no ES reflete maior conscientização sobre planejamento sucessório. Além disso, o crescimento do patrimônio, incluindo investimentos e ativos digitais, tem incentivado a formalização da vontade em cartório.