Casa da Juventude inicia fevereiro com atividades gratuitas em Vitória

A Casa da Juventude de Vitória inicia, nesta quarta-feira (4), a programação de fevereiro com atividades gratuitas voltadas aos jovens da capital. A agenda segue ao longo de todo o mês e aposta em ações criativas, educativas e de convivência.

O espaço, vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, reforça seu papel como ponto de encontro da juventude de Vitória. A proposta incentiva o protagonismo juvenil por meio da troca de experiências e da construção coletiva.

A programação reúne oficinas, práticas esportivas, atividades culturais, lazer e ações de qualificação profissional. Entre os destaques estão o Laboratório CDJ, com experiências criativas a partir de materiais recicláveis, além de projetos voltados à arte, comunicação e expressão.

Ao longo do mês, o calendário também inclui atividades esportivas, ações de preparação para o mercado de trabalho, eventos culturais e encontros de convivência. A agenda ainda reserva momentos de celebração, como atividades carnavalescas, rodas de conversa, jogos e ações ao ar livre.