Vila Velha mantém matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos
A modalidade oferece aulas no período noturno, o que facilita a participação de estudantes que trabalham durante o dia.
A rede municipal de ensino de Vila Velha mantém abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse sentido, as aulas têm início na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro, e ainda há vagas disponíveis para pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir o Ensino Fundamental.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A modalidade oferece aulas no período noturno, o que facilita a participação de estudantes que trabalham durante o dia. Além disso, o formato permite cursar duas séries por ano, acelerando a finalização dos estudos.
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Em Vila Velha, o tempo total para concluir a Educação de Jovens e Adultos é de quatro anos. Por outro lado, a formação do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental ocorre de forma semestral, o que garante maior flexibilidade ao estudante.
Atualmente, a rede municipal conta com 13 unidades de ensino que ofertam a EJA, distribuídas nas cinco regiões administrativas do município. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso à educação em diferentes bairros da cidade.
O processo de solicitação de vaga e matrícula segue o mesmo modelo do ensino regular, porém com maior flexibilidade. Assim, para garantir a vaga, o interessado deve comparecer a uma das escolas que oferecem a EJA, em qualquer período do ano, portando um documento oficial com foto. As demais orientações são repassadas no atendimento presencial.
Escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos
Regiões
1
Umef Deputado Mikeil Chequer – Boa Vista II
Umef Irmã Feliciana Garcia – Ilha dos Ayres
Umef Senador João de Medeiros Calmon – Praia das Gaivotas
2
Umef Guilherme Santos – Santa Inês
3
Umef Leonel de Moura Brizola – Santa Rita
Umef Macionília Maurício Bueno – Ilha das Flores
4
Umef Juiz Jairo Mattos Pereira – São Torquato
Umef Joffre Fraga – Vale Encantado
5
Umef Alger Ribeiro Bossois – Cidade da Barra
Umef Aly da Silva – Ponta da Fruta
Umef Governador Christiano Dias Lopes Filho – São Conrado
Umef Professor Darcy Ribeiro – Morada da Barra
Umef Professor Paulo César Vinha – Terra Vermelha,
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