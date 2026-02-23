Casagrande reage à agressão de soldado da PMES contra mulher e determina...

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reagiu com indignação às agressões cometidas por um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo contra uma mulher e determinou a imediata apuração do caso pelos órgãos competentes.

Em manifestação nas suas redes sociais, Casagrande afirmou ter recebido com profunda indignação as imagens que mostram as agressões.

Diante da gravidade dos fatos, o governador determinou a abertura imediata de investigação pela Corregedoria da Polícia Militar. Também pediu rigor absoluto na apuração e adoção de todas as medidas cabíveis.

O chefe do Executivo estadual também condena de forma veemente qualquer tipo de violência contra a mulher. Destaca ainda que se trata de crime, ato de covardia e conduta que não terá tolerância em nenhuma circunstância.

O caso

O caso ocorreu na noite deste sábado (21), no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um soldado da Polícia Militar, de 32 anos, foi preso após agredir uma mulher, de 27 anos. A vítima também era militar da corporação.

De acordo com o portal G1, uma viatura da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na região quando deslocou-se para atender a uma denúncia de briga generalizada no estacionamento do estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal envolvido na confusão e um amigo dos dois.

Durante a intervenção, portanto, o soldado apresentou comportamento agressivo, resistiu à abordagem policial e ainda ameaçou os militares que atendiam à ocorrência. Diante da situação, os policiais conduziram ele à delegacia para os procedimentos legais.