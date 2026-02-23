Tentativa de ajudar mulher agredida termina com casal atropelado em Cachoeiro
Vítimas ajudaram mulher durante discussão em bar e foram atingidas por veículo ao deixar o local.
Um casal atropelado após tentar impedir agressão procurou atendimento médico na manhã deste domingo (22), em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu durante a madrugada, após uma confusão em um bar.
Segundo a Guarda Civil Municipal, as vítimas estavam no estabelecimento quando presenciaram um homem agredindo uma mulher. Diante da situação, decidiram intervir para cessar a violência.
Inicialmente, houve um desentendimento verbal no local. No entanto, não foram registradas agressões físicas contra o casal naquele momento.
Após a intervenção, os dois deixaram o bar em uma moto. Contudo, durante o trajeto, um veículo vermelho os atingiu.
De acordo com a GCM, o motorista atropelou o casal e fugiu sem prestar socorro. As vítimas relataram que o condutor seria o mesmo homem envolvido na agressão anterior.
Casal atropelado após tentar impedir agressão
O atropelamento ocorreu ainda na madrugada. Entretanto, as vítimas informaram que o local não possuía sinal de telefonia móvel. Por isso, não conseguiram acionar ajuda imediatamente.
Diante da dificuldade, o casal seguiu até a própria residência. Somente ao amanhecer procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A equipe médica realizou os procedimentos necessários e registrou as lesões apresentadas. Posteriormente, as informações foram repassadas às autoridades.
Agora, a Polícia Civil deverá investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. A corporação também buscará confirmar a identidade do condutor e apurar a motivação do crime.
O caso de casal atropelado após tentar impedir agressão reforça a importância da denúncia de episódios de violência. Além disso, evidencia os riscos enfrentados por quem tenta intervir em situações de conflito.
As autoridades seguem com as diligências para localizar o suspeito e reunir provas. Enquanto isso, as vítimas permanecem sob acompanhamento médico.
