Casal é flagrado fazendo sexo nas dependências do fórum de Iúna
Um vídeo que mostra um casal flagrado fazendo sexo no fórum de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, ganhou ampla repercussão nas redes sociais. O caso ocorreu no último sábado, dia 7.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As imagens, no entanto, começaram a circular com maior intensidade apenas nesta terça-feira, dia 10. Desde então, o episódio passou a gerar debates e questionamentos públicos.
Leia também: Polícia Civil identifica autores de agressão em Guaçuí
O flagrante ocorreu em uma escadaria externa da sede do fórum. O local integra a estrutura do Poder Judiciário no município e recebe circulação de pessoas.
Diante da repercussão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo se manifestou oficialmente sobre o caso. O órgão esclareceu pontos relacionados ao episódio.
Segundo o TJES, nenhum dos envolvidos possui vínculo como servidor do Poder Judiciário. Além disso, não havia expediente na unidade na data em que o fato ocorreu.
Ainda conforme o tribunal, o espaço onde ocorreu a gravação é aberto e acessível a qualquer cidadão. Esse fator explica a presença do casal no local.
Apuração sobre casal fazendo sexo no fórum de Iúna
O TJES adotou providências institucionais assim que tomou conhecimento das imagens. Em seguida, o tribunal encaminhou o material às autoridades competentes para análise.
A equipe enviou as gravações à Polícia Civil e a outros órgãos responsáveis. Com isso, as autoridades passaram a avaliar a possível existência de ilícito criminal relacionado à conduta.
Conforme a análise avance, a polícia poderá enquadrar o caso em infrações previstas na legislação vigente. Entre elas, a lei prevê punição para atos considerados ofensivos ao pudor em espaço público.
A reportagem procurou a Polícia Civil para detalhar eventuais procedimentos investigativos. No entanto, até o momento, a instituição não divulgou informações complementares.
Especialistas explicam que, em situações ocorridas em locais públicos, os investigadores analisam fatores como grau de exposição, circulação de terceiros e registro audiovisual. Esses elementos influenciam diretamente na tipificação.
Enquanto isso, o vídeo continua circulando em diferentes plataformas digitais. Essa disseminação amplia a repercussão e intensifica o debate sobre limites legais e comportamentais.
O Tribunal de Justiça reiterou que colabora integralmente com as investigações. Além disso, o órgão afirmou que poderá adotar medidas administrativas, caso identifique necessidade dentro de sua competência.
As autoridades mantêm o caso do casal flagrado fazendo sexo no fórum de Iúna sob análise. A Polícia Civil deve divulgar novas informações conforme o avanço da apuração.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726