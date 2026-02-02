Casas desabam no Rio de Janeiro e deixam uma mulher morta

Duas pessoas soterradas após o desabamento, uma mulher e a filha de 7 anos, foram resgatadas na manhã desta segunda-feira, 2. A mulher, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a criança foi retirada do local com vida, segundo o Corpo de Bombeiros.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Outras oito pessoas também ficaram feridas. Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, as demais receberam atendimento no local.

Leia também: Tempo segue instável e chuva persiste no Espírito Santo nesta segunda (2)

Cerca de 50 militares de quatro quartéis trabalharam na retirada dos escombros. Técnicos da Defesa Civil também foram acionados para realizar vistorias na região e avaliar a estabilidade das construções próximas.

O desabamento ocorreu após o município ter sido colocado em Estágio 2 na noite de domingo, 1, em razão da chuva e dos ventos fortes registrados em vários pontos da cidade, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio).

O Estágio 2 é o segundo nível da escala municipal de cinco estágios e indica possibilidade de impactos no trânsito e de ocorrências relacionadas r chuva, como alagamentos e deslizamentos.

Estadao Conteudo